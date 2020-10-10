Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi - Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi

10.10.2020 07:56

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve isimleri sürekli aşk dedikodularıyla anılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam yayınladıkları videoda "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna mideleri bulanır gibi taklit yaparak cevap verdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam sosyal medya hesabından "Kim daha" testini yaptı. Dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana isimleri aşk dedikodularına karışan ikili, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusu gelince cevap veremedi. Dil çıkartarak "Iyy" diyen ünlü isimler soruyu pas geçti.

BİR SORUDA ANLAŞAMADILAR

Başarılı oyuncular "Kim daha can sıkıcı?" sorusuna Kerem Bürsin'i, "Kim daha masum?" sorusuna Hande Erçel'i, "Kim daha maceracı?" sorusuna ortak yanıt bulamayınca birbirlerini göstererek cevap verdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 'Kim daha çabuk evlenir?' sorusuna cevap veremedi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Kim daha çabuk evlenir? sorusuna cevap veremedi

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Çal, TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 'Kim daha çabuk evlenir?' sorusuna cevap veremedi - Son Dakika Magazin

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