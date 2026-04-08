Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

08.04.2026 02:07
Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan adli uyuşturucu testinin sonucu belli oldu.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında yapılan adli incelemelerin sonucu belli oldu.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen testlerde Erçel’in uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden ise devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında gözaltı ve ifade işlemleri uygulanmış, şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak analiz yapılmıştı. Soruşturma kapsamında adı geçen Erçel de Türkiye’ye dönerek savcılığa ifade vermiş ve ardından adli testlere tabi tutulmuştu. Oyuncu, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Erçel, kamuoyunda yer alan haberler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
