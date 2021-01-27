Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum - Son Dakika

Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum

27.01.2021 17:46
Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum, System.String[]

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Hande Soral, Şamdan dergisine kapak oldu

Yakın zamanda ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir 'Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Hande Soral, hayat verdiği 'Ümit' karakteriyle şimdilerde diziyi yakından takip eden herkesin yakın markajında. Projeye dahil oluşunu; "Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" sözleriyle yorumlayan Soral ile kariyerindeki bu yeni yolu, özel hayatı ve yeni heyecanları üzerine konuştuk.

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle her hafta izleyiciyle buluşuyorsunuz. Nasıl bir yolculuk sizin için?

Çok keyifli bir zaman yolculuğu… Adana-İstanbul arası bir hayat. Uzun zamandır pandemi sebebiyle evlerde olduğumuz için aslında en büyük değişiklik sosyal ortamlarda bulunuyor olmak.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde set ortamında olmak nasıl? Motivasyonunuz yerinde mi, nasıl hissediyorsunuz?

Açıkçası, çalışmaya başlamadan önce endişeliydim fakat setteki titizliği gördüğümde içim rahatladı. Olabildiğince steril çalışıyoruz. Bir taraftan bu dönemde çalışıyor olmak da iyi geldi. Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli.

Oyunculuğun sizi besleyen, en iyi gelen yönleri neler?

Sanatın hiçbir dalı sevmeden yapılamaz. Oyunculuk, çocukluğumdan beri hobim ve hobiniz işiniz olduğunda hayat daha konforlu ve eğlenceli bir hal alıyor.

Mutluluk ve pozitif yaşam en basit tanımıyla nedir sizin için?

Sağlık ve huzur. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Huzur benim için yaşadığım her anın sebebi. Huzurlu olmak için yaşıyorum.

Hayatta 'mutlu olmak' sizce en çok ne ile bağlantılı? Neler tamam olduğunda mutluluk gelir?

Sağlıklı, huzurlu ve eksiksiz olduğunda… Beni hayatta en çok korkutan kayıplar. Ailem sevdiklerim tam olsun, sağlıklı olsun o zaman ben de tamamım.

Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum

Hande Soral, Çukurova, Reyting, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi
Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek         
18:06
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
17:52
Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı         
17:47
Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz         
17:18
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi         
17:01
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı         
16:03
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Soral: Daha hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei