Hangi ülkelerin kaç adet Bayraktar TB2 aldığı belli oldu! - Son Dakika
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Hangi ülkelerin kaç adet Bayraktar TB2 aldığı belli oldu!

07.05.2022 10:26
Hangi ülkelerin kaç adet Bayraktar TB2 aldığı belli oldu!

Baykar tarafından 2014 yılından günümüze kadar üretilen toplam Bayraktar TB2 sayısı ve hangi ülkelere ne kadar ihraç edildiği belli oldu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar tüm dünyadan talep görüyor. Her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Peki şu ana kadar hangi ülkelere kaç adet satıldı?

Türkiye'de kaç adet Bayraktar TB2 olduğu belli oldu!

Bayraktar TB2 ihraç edilen ülke sayısı 20'ye ulaştı!

Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'larından geçtiğimiz 8 yıllık süreç içerisinde 300 adetten fazla üretildiği biliniyor. Fakat Ukrayna'ya satılan araçların kanat numaralarının 400 ve üzerinde olması sebebiyle açıklanmamış sayıda üretim gerçekleşmiş olabileceği iddia ediliyor.

Hangi ülkelerin kaç adet Bayraktar TB2 aldığı belli oldu!

Yurt dışına ihraç edilenlerin sayısı ise açıklanan verilere göre tam 96 adet. Ayrıca toplamda 20 ülkeye bu araçların satıldığını söyleyelim. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (JGK, EGM ve MİT dahil) envanterindeki araç sayısı da 200'ün üzerinde diyebiliriz. Peki hangi ülke kaç adet aldı?

Katar: 6 adet teslim edildi.

Ukrayna: 12 adet teslim edildi. 24 adet daha sipariş edildi. Yabancı basın 30 adet teslim edildiğini iddia etti.

Azerbaycan: En az 6 adet olduğu düşünülüyor. Fakat tam sayısı bilinmiyor.

Libya: Halife Hafter ile barış öncesinde bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Türkmenistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Fas: 13 adet sipariş edildi. Faal görüntüleri paylaşıldı.

Kırgızistan: İlk teslimat Aralık 2021'de gerçekleşti. Ancak sayısı bilinmiyor.

Nijer: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Etiyopya: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Pakistan: Sayısı tam bilinmese de Pakistan kaynakları bir dizi TB2 ve AKINCI aldığını doğruladı.

Tacikistan: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Polonya: 24 adet Bayraktar TB2 sipariş edildi. İlk parti 2022 yılında teslim edilecek.

Cezayir: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Somali: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi. Aktif kullanımda olduğu biliniyor.

Irak: Bilinmeyen sayıda ihraç edildi.

Hangi ülkelerin kaç adet Bayraktar TB2 aldığı belli oldu!

Yukarıda paylaşılanlara ek olarak en az 5 ülkeye daha ihraç edildiği biliniyor. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Kazakistan, Bosna-Hersek, Macaristan, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, El Salvador, Sırbistan, Slovakya, Uruguay ve Ekvador'un potansiyel alıcılar arasında olduğunu söyleyelim. Hatta bu ülkelerden bazılarına açıklanmamış sayıda ihraç gerçekleştirilmiş olabilir.

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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Kaynak: Shiftdelete

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