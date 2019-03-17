Hani'de 3 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

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Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü

Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu