Hani'de 3 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga
59 dakika önce
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga olayına karışan 3 kişi, silahları ile birlikte merkezde yakalandı.
Diyarbakır
'ın Hani
ilçesinde önceki gün çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga
olayına karışan 3 kişi, silahları ile birlikte merkezde yakalandı.
Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda meydana gelmiş, iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından olaya karışan 3 zanlının Diyarbakır merkezde olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyete götürüldüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:48 Kaynak: İHA
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