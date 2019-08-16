Hanımağaların ağalık yarışı
1 saat önce
Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde iki kadın ağalık için yarıştı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
'nun Aybastı
ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde iki kadın ağalık için yarıştı.
Bu yıl 20.'si düzenlenen Yelve Yayla Şenlikleri'nde geçen yılın ağası Cemile Çiçek ile Aybastı Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Danış'ın annesi Zeynep Danış ağalık için kıyasıya yarıştılar. Yapılan açık artırma ile 65 bin liraya ağalık Zeynep Danış'ta kaldı. - ORDU
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