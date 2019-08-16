Son Dakika Haberleri: Hanımağaların ağalık yarışı
Son Dakika Güncel Haber

Hanımağaların ağalık yarışı

1 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde iki kadın ağalık için yarıştı.

Hanımağaların ağalık yarışı, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde iki kadın ağalık için yarıştı.

Bu yıl 20.'si düzenlenen Yelve Yayla Şenlikleri'nde geçen yılın ağası Cemile Çiçek ile Aybastı Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Danış'ın annesi Zeynep Danış ağalık için kıyasıya yarıştılar. Yapılan açık artırma ile 65 bin liraya ağalık Zeynep Danış'ta kaldı. - ORDU
Aybastı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da kadınların çalıştığı ilk restoran
Feci kazada 40 günlük bebek öldü Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız Bülent Arınç'tan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na Yeni Parti Tepkisi: Yaptıkları Yanlış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanımağaların ağalık yarışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]