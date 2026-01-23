Hannover'de Bıçaklı Cinayete Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hannover'de Bıçaklı Cinayete Ömür Boyu Hapis

23.01.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da, komşusunu bıçaklayarak öldüren Alexander K. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın Hannover kentinde komşusu Rahma Ayat'ı bıçaklayarak öldüren 31 yaşındaki Alexander K. adlı Alman ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hannover Eyalet Mahkemesi, Temmuz 2025'te 26 yaşındaki Cezayir kökenli Rahma Ayat'ın öldürülmesiyle ilgili davada kararını açıkladı.

Kararda Alexander K'nin komşusu Rahma Ayat'ın dairesinin kapısını tekmeleyerek içeri girdiğini ve av bıçağıyla genç kadının göğüs ve karın bölgesine defalarca bıçakladığı ifade edildi.

Mahkeme Alexander K'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Mahkeme Başkanı Britta Schlingmann, "Bir insanın böyle bir suçu işleme noktasına nasıl geldiğini anlamak imkansız." dedi.

Irkçı saik yok değerlendirmesi

Öldürülen Rahma Ayat'ın Müslüman ve başörtülü olması nedeniyle olayın ırkçı saiklerle işlendiğine dair tartışmalar yaşanmıştı.

Ancak mahkeme, bu yönde herhangi bir kanıta ulaşılmadığını açıkladı.

Yargıç Schlingmann cinayette ırkçı veya yabancı düşmanı bir motivasyon bulunmadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca Rahma Ayat'ın anne ve babası ile kız kardeşine toplam 55 bin avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay

Cezayirli 26 yaşındaki Rahma Ayat, yaşadığı apartmanda 4 Temmuz 2025'te Alman komşusunun bıçaklı saldırısına uğramıştı.

31 yaşındaki Alman komşusunun saldırısına uğrayan Ayat, otopsi raporuna göre biri kalbine isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Öldürülen Rahma Ayat'ın, daha önce ailesini arayarak komşusu tarafından ırkçı hakaret ve tacize uğradığını anlattığı ifade edilmişti.

Cezayirli Müslüman kadının annesi, El-Araby televizyonuna yaptığı açıklamada, kızının kendilerine öldürülmeden önce Alman komşusu tarafından "başörtüsü ve etnik kökeni nedeniyle" defalarca hakaret ve tacizde bulunduğunu aktardığını söylemişti.

Kaynak: AA

Hannover, Cinayet, Almanya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hannover'de Bıçaklı Cinayete Ömür Boyu Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:55:34. #7.11#
SON DAKİKA: Hannover'de Bıçaklı Cinayete Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.