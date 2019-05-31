Hanönü Kaymakamlık turnuvası sona erdi

Hanönü Kaymakamlığınca düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Hanönü Kaymakamlığınca düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği halı sahasında ramazan ayı boyunca süren futbol turnuvasına katılan Belediyespor, Altınmakas, Ortaokul, Müftülük, Acacia, Emniyetgücü, Yenispor, Diriliş Hanönü, Real Hanönü, Anadolu Meslek, Sarıalan köyü ve Sirke köyü takımları, iki grupta mücadele etti.

Turnuva sonunda Belediyespor birinci, Altınmakas ikinci, Ortaokul da üçüncü oldu.

Kaymakam Hasan Doğan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan bütün takımlara, hakemlere ve tertip komitesine teşekkür etti.

Turnuvaya ilgiden çok memnun olduğunu belirten Doğan, "Güzel ve temiz bir turnuva oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda devamı gelecek. Dereceye giren takımları kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar ve İl Genel Meclis üyesi Abdülselam Kızılca tarafından verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü

Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu

Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı

Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye