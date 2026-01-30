Hapis Ceza Alan Şahıs Tavuk Kümesinde Yakalandı - Son Dakika
Hapis Ceza Alan Şahıs Tavuk Kümesinde Yakalandı

Hapis Ceza Alan Şahıs Tavuk Kümesinde Yakalandı
30.01.2026 12:46
İzmir'de silahla yağma suçundan 44 yıl hapis cezası olan E.A., tavuk kümesinde öksürerek yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında "Silahla Yağma" suçundan kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı tavuk kümesinde öksürünce polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.'nın (49) bir depoda saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi. Durumdan şüphelenen ekipler, kümeste yaptıkları kontrolde samanların arasına gizlenmiş E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgusunda; Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahla Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis Ceza Alan Şahıs Tavuk Kümesinde Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hapis Ceza Alan Şahıs Tavuk Kümesinde Yakalandı - Son Dakika
