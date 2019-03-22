Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Gelebilir

Hapis Cezası Gelebilir

15 dakika önce

ÇARŞAMBA akşamı Wolfsburg kentinde Volkswagen Arena stadında oynanan Almanya-Sırbistan hazırlık maçında stadyumdaki bazı seyircilerin göçmen kökenli Alman millilere ırkçı hakaretler yağdırmasının yankıları sürüyor.

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ÇARŞAMBA akşamı Wolfsburg kentinde Volkswagen Arena stadında oynanan Almanya- Sırbistan hazırlık maçında stadyumdaki bazı seyircilerin göçmen kökenli Alman millilere ırkçı hakaretler yağdırmasının yankıları sürüyor. Olaya tanık olan gazeteci Andre Voigt'un duygusal video mesajı geniş yankı uyandırdı. Alman gazeteci Andre Voigt videoda ağlayarak, tribünlerde bazı taraftarların İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye ırkçı hakaretler savurduğunu anlatmış ve videoyu sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Onbinlerce kullanıcı tarafından izlenen video, Alman stadyumlarında tribünlerde çok farklı olaylar yaşandığını ortaya koydu. Bunun üzerine gözlerin stadyumlardaki tribünlere çevrilmesi istendi.

BAŞIMIZI ÇEVİRMEYELİM

Gana kökenli Alman futbolcu Hans Sarpei buna bir video mesajıyla karşılık verdi. Sarpei şöyle dedi: "Ben hazırlık maçını komşularımda izledim. Gazeteci Andre Voigt'un duygusal video mesajı bize stadyumlarda neler yaşandığını gösterdi. Buna karşı hepimize görev düşüyor. Bir insana karşı saldırı, ister futbolcu ister sıradan biri olsun, benim ülkem Almanya'ya bir saldırı. Bizim değerlerimize ve anayasamıza bir saldırı. Bu saldırıları en sert biçimde kınamalıyız. Tüm gücümüzle karşı çıkmalıyız ve olup bitenlere başımızı çevirmemeliyiz."

İLK İFADELERİ ALINDI

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'ye tribünlerde ırkçı hakarette bulunmakla suçlanan üç kişi polise giderek, kendilerini ihbar etti. Üç zanlı taraftarın 30 ile 40 yaşları arasında olduğu açıklandı. Polis şüpheli üç taraftarın ilk ifadelerinin alındığını açıkladı. Zanlıların haklarında kin ve nefret kışkırtıcılığı şüphesiyle soruşturma yürütülmesi, Alman Futbol Federasyonu'ndan da ihbarlar gitmesi üzerine polise gidip başvurdukları belirtildi. Suçlamaların doğru çıkması durumunda zanlıları hapis cezası bekliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09 

Volkswagen, Wolfsburg, Almanya, Güncel
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