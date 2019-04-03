Son Dakika Haberleri: Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Saklandığı Evde Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Saklandığı Evde Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15.5 yıl hapis cezası bulunan M.S.P., polis tarafından yakalandı.

Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15.5 yıl hapis cezası bulunan M.S.P., polis tarafından yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından 21 ayrı dosyada kesinleşmiş toplam 15.5 yıl hapis cezası bulunan M.S.P.'nin saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri, bu sabah eve baskın yaptı. Kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde M.S.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da 542 gram metamfetamin ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:44 Kaynak: DHA

Didim, Aydın, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:17:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Saklandığı Evde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]