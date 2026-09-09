Hapishaneyi savaş uçağıyla vurdular! 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hapishaneyi savaş uçağıyla vurdular! 23 kişi hayatını kaybetti

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Yemen'in El-Cevf vilayetindeki Husi kontrolündeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Husiler saldırının Suudi Arabistan'a ait F-15SA savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini öne sürerken, Riyad yönetimi suçlamaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde Husilerin kontrolündeki bir hapishane hava saldırısının hedefi oldu. Husiler, saldırıyı Suudi Arabistan'a ait F-15SA savaş uçağının gerçekleştirdiğini öne sürerken, enkaz altında yürütülen çalışmaların ardından can kaybının 23'e yükseldiği, 7 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Riyad yönetimi suçlamalara ilişkin açıklama yapmadı.

Yemen'de yeniden tırmanan çatışmalarda dikkat çeken bir saldırı yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki El-Cevf vilayetinin El-Hazm kentinde bulunan Merkez Islah Tesisi, pazartesi günü düzenlenen hava saldırısında ağır hasar aldı.

Husilere bağlı yetkililer, saldırının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan yeni cansız bedenlerin çıkarıldığını ve ölü sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı. En az 7 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'I SUÇLADI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada saldırının Suudi Arabistan'a ait F-15SA savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Seri'nin açıklamasına göre savaş uçağı, 7 Eylül günü saat 16.30'da Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nden havalandı. Uçağın hapishaneyi iki hava saldırısıyla hedef aldıktan sonra saat 16.45'te aynı üsse döndüğü iddia edildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA VARDI

Husi kaynakları, saldırı sırasında hapishanede mahkumların yanı sıra ziyaretçilerin de bulunduğunu bildirdi. İlk açıklamalarda 35 mahkum ile eşini ziyarete gelen bir kadının enkaz altında kaldığı aktarılmıştı. Yetkililer, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Saldırının hemen ardından açıklanan ilk bilançoda 7 kişinin öldüğü bildirilmişti. Enkazdaki çalışmaların sürmesiyle bilanço ağırlaştı. AP'nin bugün geçtiği son habere göre Husiler, 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA YOK

Suudi Arabistan yönetimi, Husilerin saldırıya ilişkin suçlamalarına şu ana kadar yanıt vermedi. Bu nedenle F-15SA uçağı, Kral Halid Hava Üssü ve iki hava saldırısı ayrıntıları şu aşamada Husilerin açıklamasına dayanıyor ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise son çatışmaların ardından taraflara çatışmaları durdurma ve itidal çağrısı yaptı. Yemen'deki son askeri tırmanışın geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, Riyad, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Yemen Hapishaneyi savaş uçağıyla vurdular! 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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