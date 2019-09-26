Son Dakika Haberleri: Happy Moon’s 10 yeni şubeyle hızlı büyüyecek
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Happy Moon’s 10 yeni şubeyle hızlı büyüyecek

19 dakika önce

20 yıl önce Hüseyin Aymutlu'nun kendi soyadını vererek kurduğu yerli restoran markası Happy Moon's, bu yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Happy Moon’s 10 yeni şubeyle hızlı büyüyecek, System.String[]

20 yıl önce Hüseyin Aymutlu'nun kendi soyadını vererek kurduğu yerli restoran markası Happy Moon's, bu yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:05 
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