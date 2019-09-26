Happy Moon’s 10 yeni şubeyle hızlı büyüyecek
19 dakika önce
20 yıl önce Hüseyin Aymutlu'nun kendi soyadını vererek kurduğu yerli restoran markası Happy Moon's, bu yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.
20 yıl önce Hüseyin Aymutlu'nun kendi soyadını vererek kurduğu yerli restoran markası Happy Moon's, bu yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:05
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