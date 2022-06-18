Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

18.06.2022 16:27
Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

Korkuteli-Antalya karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki bir araç cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Korkuteli- Antalya karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki bir araç cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan Korkuteli istikametine giden Volkan Atmaca idaresindeki 07 JZ 817 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla araç bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç küle döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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