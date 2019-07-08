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Hareket Sekiz Filmi

45 dakika önce

Hareket Sekiz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hareket Sekiz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Memur hayatları boyunca tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı 'Hareket Sekiz' filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Senaryo: Ayberk Çınar
Oyuncular: Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hareket Sekiz
Yapımcı Firma: Dada Vision
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:53 Kaynak: InterSinema.com
Türkiye, Memur, Polis, Sinema
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