Hari Vukas: Skoru bulmamız gerekirdi - Son Dakika

Hari Vukas: Skoru bulmamız gerekirdi

"Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldım"Ata SELÇUK / - Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, çok iyi oynadıklarını ancak skoru bulamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Hari Vukas: Skoru bulmamız gerekirdi, System.String[]

"Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldım"

Ata SELÇUK/ - Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, çok iyi oynadıklarını ancak skoru bulamadıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 2-0 mağlup ettiği Hajduk Split'te teknik direktör Hari Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Çok iyi oynadıklarını söyleyen Vukas, "Yüzde yüzümüzü verdik. En iyisini yapmamız gerekiyordu, yapmaya çalıştık. Birkaç pozisyona girdik, skoru bulamadık. Skoru bulmamız gerekirdi. Böyle büyük bir takıma karşı fırsat yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekir. Çok genç bir takımız. Gelecek için mutluyum, maç sonucu için ise çok mutlu olduğumu söyleyemem" ifadelerini kullandı."BİRÇOK OYUNCU VE KİŞİDEN SAYGI VE TEBRİK ALDIM"

Daha önce teknik direktör Igor Tudor'un yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Vukas, bir basın mensubunun maçtan önce birkaç futbolcuyla görüştüğünü hatırlatması üzerine, "Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldım. Bunların arasında Arda ve Belhanda da vardı. Sadece onlar da değil, teknik ve idari kadrodan da saygı gördüm. Bu yüzden çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

Teknik Direktör, Hajduk Split, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hari Vukas: Skoru bulmamız gerekirdi - Son Dakika Spor

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