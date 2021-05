Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilcisi Bülent Yıldırım, LİHKAB Kanunu'nu değerlendirdi - Son Dakika

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM genel kurulunda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. LİHKAB Kanunu 6 ay içerisinde de yürürlüğe girecek.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilcisi Bülent Yıldırım, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları Hakkındaki Kanunun, Kadastro teknik hizmetlerinin özel sektöre devredilerek kurumun iş yükünün azaltılmasının yanında, hizmet kalitesinin artırılması bağlamında da önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Mesleki İstihdama Katkı Sunacak

Yeni kanunun mesleki istihdama da katkı sunacağının altını çizen Yıldırım, "Lisanslı bürolar, meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında en az üç kişi çalıştırma zorunluluğu getirilerek, aynı zamanda hem Harita ve Kadastro mühendisleri, hem de tekniker ve teknisyenler için mesleki anlamda istihdam sahası da oluşturulmuş oldu." dedi.

Kanun kapsamında LİHKAB'ın yapacağı çalışmalar hakkında da bilgi veren Bülent Yıldırım, "Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarınca halkımıza hizmet olarak yerine getirilecek." ifadelerini kullandı.

Meslek İçi Uyuşmazlıklar Son Bulacak

Kanun öncesinde lisanslı bürolar ile serbest harita ve kadastro mühendislik bürolarının işlerini karşılıklı olarak yapamadıklarını ve meslek içi uyuşmazlıklar çıktığına vurgu yapan Yıldırım, "Gelinen noktada mevcut sistemde serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büro/şirket sahibi üyelerimiz ile lisanslı harita kadastro büroları sahibi üyelerimiz arasında yetki çatışmaları ve uyuşmazlıklar çıkıyordu. Konunun zaman zaman yargıya taşınması nedeniyle ortaya çıkan emek, zaman ve maddi kayıpların ortadan kaldırılması, kadastro müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın menfaati doğrultusunda kadastro teknik işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mevzuatımızda değişiklik yapılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi artık lisanlı bürolarda serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyetini yürütebileceklerdir." diye konuştu.

10 Yıl Tecrübe Şartı

Bülent Yıldırım, "Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik işlerini yürüten meslektaşlarımız içerisinde 10 yıl mesleki tecrübesi bulunan ve kanunda yer alan gerekli şartları sağlayan mühendis arkadaşlarımız da serbest mühendislik ve müşavirlik işlerinin yanı sıra lisans belgelerini alarak LİHKAB görevlerini de bulundukları ilde yapabileceklerdir. Harita ve Kadastro Mühendisi olup da, lisans belgesi almak için şart olan 5 yıl tecrübe koşulu, 10 yıla yükseltilmiş, belge sahibi olabilmenin özel koşullarından olan sınav zorunluluğu ise kaldırılmıştır. Lisans belgesi almak için teminat yatırma bedeli 41 bin 66 liradan, 50 bin liraya çıkarıldı. Bu şekilde meslekte 10 yılını doldurmuş olan meslektaşlarımız kanunda bulunan; şartları yerine getirmek koşulu ile lisans belgesi alarak lisanlı bürolarını açabilirler.

Denetim Yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilendirildi. Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılacak. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılmasını ve işletimini yalnızca lisans sahibi olanlar yapabilecek." şeklinde konuştu.

Devlet Memurlarına Kolaylık

Aranan koşullara sahip ve lisans belgesi başvurusu yapan mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyetlerini yapabilmeleri amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce lisans belgesi teslim edileceğini kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

"Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, şehir genelinde yetkili tutulacak şekilde lisanslı mühendisin istediği ilçede yer alacak. Devlet Memurları Kanunu'na tabi şekilde çalışırken istifa edip lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açan kişilerden, kanunun yürürlüğe alındığı tarihten itibaren 6 ayda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunanların, Genel Müdürlük kadrolarına devlet memuru olarak atanmalarında açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı kısıtlamaları kaldırılacak."

Gerekli tedbirler de alınmalı

"LİHKAB bürolarının kanun kapsamında faaliyetlerine devam ettikleri süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütebilmelerinin önünün açılması doğru bir uygulama olmakla birlikte, bugünkü sistemde yaşanan sorunların tekrar ortaya çıkmasının önüne geçmek açısından gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır." diyen Bülent Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanunda belirtilmeyen detayların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita ve Kadastro Mühendislik Odalarımız ile birlikte düzenlenecek yönetmelik çalışmalarıyla düzenlenerek kanunun amacına uygun adil ve şeffaf bir süreçle uygulanması sağlanabilmelidir. Bizler de meslek odası olarak meslektaşlarımız için her türlü fikir, destek ve girişimde bulunduğumuzdan şüpheleri olmasın. Bu tür kanun ve yönetmeliklerin, ülkemiz için, vatandaşlarımız için, hem kolaylık, hem de hizmet kalitesinin artırılması bakımından oldukça önemlidir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, meslek alanlarımızı ilgilendiren her konuyu yakından takip ettiğimizi üyelerimize bir kez daha hatırlatırken, yayımlanan yönetmelikteki değişiklikleri olumlu bulduğumuzu, Harita Mühendisleri olarak sadece meslektaşlarımıza değil, her sorusu, fikri ve mesleğimiz açısından danışması gereken konuları olan her vatandaşımıza kapımız ardına kadar açıktır." - ERZURUM