Harkiv'de Tren Saldırısı: 3 Ölü

Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü bildirdi.
Harkiv Bölge Savcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, bölgedeki İzyum ilinin Barvinkovo ??ilçesine bağlı Yazikove köyü yakınlarında seyir halindeki bir trene 3 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.
İHA'lardan ikisinin trenin yakınına, birinin ise doğrudan vagona isabet ettiği aktarılan açıklamada, trende 155'ten fazla yolcu bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişiye acil tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.
