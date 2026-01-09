Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Çalışmaları 12. Günde - Son Dakika
Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Çalışmaları 12. Günde

09.01.2026 17:30
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü için arama çalışmaları sürüyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 135 kişilik ekip, kanal içerisinde ve dışında yaklaşık 22 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Bölgede ikamet eden bazı vatandaşların gönüllü destek olduğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Kaza

