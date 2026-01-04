Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor

Harran\'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor
04.01.2026 17:39
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü için arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu 175 personel, kanal içerisinde ve dışında yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Olaylar, Harran, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

