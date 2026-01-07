Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor

Harran\'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor
07.01.2026 11:29
10 gündür kayıp olan sürücü Halil Gündüz için Şanlıurfa'da arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor.

Olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi'nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı. Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor. Arama çalışmalarında yaklaşık 150 kişi görev yapıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

