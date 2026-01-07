Harran\'da Otomobil Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, kanalda ve dışında yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gündüz'ün bulunmasına yönelik arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arama ekiplerimiz, vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak için koordineli ve titiz bir çalışma ortaya koyuyor. 20 kilometreyi aşan uzun bir hatta yürütülen arama çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimizden bilgi aldık, kayıp vatandaşımızın yakınlarıyla bir araya geldik. Kapsamlı olarak gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.