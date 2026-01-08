Harran\'da Otomobil Kazasında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği kazada kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları, 11'inci gününde sürüyor. Toplam 143 kişilik ekip, kanal ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yapıyor.

Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18) ile kardeşi Mustafa Gündüz (14) ve kuzenleri Ali Gündüz (14) ile Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü çocukları Ömer ve Mustafa ile iki yeğenini okula götürmek üzere 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile, geri dönmek istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Harran'ın kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında tahliye kanalına devrildi.

VATANDAŞLAR DA ARIYOR

Araçtaki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalar sonucunda otomobildeki Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı; sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı.

Aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda Halil Gündüz'ü arıyor. Çalışmalara bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgede yürütülen arama çalışmalarına katılan yetkililerden bilgi aldı. Ekipler, tahliye kanalının akış yönünü de dikkate alarak, aramalarını Suriye'nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüyor.