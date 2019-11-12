Son Dakika Haberleri: Hartum YEE'de çocuklar için resim kursu düzenlendi
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Hartum YEE'de çocuklar için resim kursu düzenlendi

7 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 11-15 yaşlarındaki çocuklar için resim kursu düzenlendi.

Hartum YEE'de çocuklar için resim kursu düzenlendi, System.String[]

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 11-15 yaşlarındaki çocuklar için resim kursu düzenlendi.

Eğitmenliğini Sudanlı ressam Esra Babikir'in yaptığı 10 öğrenci, kara kalemin yanı sıra sulu ve kuru boya teknikleri üzerine bir ay boyunca kurs görecek.

AA muhabirine açıklama yapan Hartum YEE Müdürü Bünyamin Demir, resmin farklı dallarında kabiliyeti olan çocukların keşfedilmesine yönelik düzenlenen kursun sonunda ailelere detaylı raporlar sunulacağını ve YEE'nin Sudanlı çocukların sanat eğitimlerine desteğinin süreceğini kaydetti.

Hartum, Sudan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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