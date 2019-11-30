Son Dakika Haberleri: Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
Son Dakika Güncel Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası - Son Dakika

Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası

6 saat önce

Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve...

Hasan Akıncıoğlu'na İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası verilmesi

Hasan Akıncıoğlu'nun konuşması ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Akıncıoğlu, Antalya, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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