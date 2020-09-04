"Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi" sona erdi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi Üniversite Birimi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen "Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi" sona erdi.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi'nde, senaristler ve yönetmenler Abdülhamit Güler, Mustafa Çamran Azizoğlu, Fatih Özcan, Umut Sakallıoğlu, Seyid Çolak, Erkan Yazıcı ile yazar Ayşe Şener, 27 katılımcıya senaryo yazarlığı, yönetmenlik, kurgu ve montaj konularında eğitim verdi.

Programın kapanış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üç üniversite ve çok sayıda öğrencisi bulunan Trabzon'da sinema akademisinin bu tür etkinlikler için zemin oluşturacağını kaydetti.

Trabzon'un, sanatta zengin bir birikime sahip olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Edebiyatta, resimde ve sinemada önemli yeteneklerimiz var. Bu programın sinemaya ilgi duyulmasına ve bir şeylerin başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Bu sene kültür ve sosyal çalışmalarda daha aktif olmak için Üniversite Birimi kurduk. Bu etkinlik Üniversite Birimimizin ilk çalışması oldu. Bu programın gençlik adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geleceğe dönük de bu tür çalışmalar için bir zemin olmasını istiyorum. İnşallah bu program üniversite öğrencilerimiz için yeni bir sinerji olur. El birliğiyle bu işi daha yukarılara taşıyabiliriz."

Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi Koordinatörü Abdülhamit Güler de yerel yönetimlerle işbirliği yaparak birçok Anadolu şehrinde sinema akademisi düzenlediklerini aktardı.

Güler, "Gençlerimizin gözlerindeki o ışıltıyı, parıltıyı ve heyecanı gördükçe bundan memnun oluyoruz. Kursiyer arkadaşlarımıza bundan sonra her türlü çalışmalarında destek olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Genç, kursiyerlere sertifika verdi.