Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen The O2 Arena'daki gösterisiyle yalnızca sahnede değil, sosyal sorumluluk alanında da dikkat çekti.
Ünlü komedyen, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara destek olacağını açıklamıştı. Kaya, Londra'daki gösterisinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışlayarak sözünü yerine getirdi.
Kaya'nın bu adımı, sanat dünyasında dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hasan Can Kaya gösterisinin geliriyle başka sosyal yardım projelerinde de yer alacak.
Hasan Can Kaya sözünü tuttu: Depremzedelere destek oldu
