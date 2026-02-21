Hasan Can Kaya sözünü tuttu: Depremzedelere destek oldu - Son Dakika
Hasan Can Kaya sözünü tuttu: Depremzedelere destek oldu

21.02.2026 09:20
Hasan Can Kaya, Londra'daki The O2 gösterisinden elde ettiği gelirin bir kısmını 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlar için bağışladı. Ünlü komedyen, desteğini Çarşı Kadın Derneği aracılığıyla ulaştırdı.

Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen The O2 Arena'daki gösterisiyle yalnızca sahnede değil, sosyal sorumluluk alanında da dikkat çekti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Ünlü komedyen, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara destek olacağını açıklamıştı. Kaya, Londra'daki gösterisinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışlayarak sözünü yerine getirdi.

YARDIMLARI DEVAM EDECEK


Bağış, Çarşı Kadın Derneği'nin depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret ve yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaya'nın bu adımı, sanat dünyasında dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hasan Can Kaya gösterisinin geliriyle başka sosyal yardım projelerinde de yer alacak.

