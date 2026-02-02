Hasan Fehmi Kinay: "Kütahya'da ortaklık kültürünü güçlendirmeliyiz" - Son Dakika
Hasan Fehmi Kinay: "Kütahya'da ortaklık kültürünü güçlendirmeliyiz"

Hasan Fehmi Kinay: "Kütahya\'da ortaklık kültürünü güçlendirmeliyiz"
02.02.2026 11:41
AK Parti önceki dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Kütahya'da yatırım ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti önceki dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Kütahya'da yatırım ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kinay, Kıdemli Gazeteciler Gezek Gurubu'nun etkinliğinde konuşan Kinay, Kütahya'da ortaklık kültürü üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Kinay, günümüzde başarılı olmanın yolunun kaynaklar ile girişim ruhunu bir araya getirmekten geçtiğini ifade etti. Artık sermaye yoğun yatırımların, emek yoğun yatırımlara göre başarı şansının çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Kinay, bu tür yatırımların deneyimli müteşebbislerin öncülüğünde, nitelikli personel çalıştırabilecek işletmeler bünyesinde toplanarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Konya, Kayseri ve birçok şehirde ortaklık kültürünün, sermaye yoğun yatırımların gerçekleşmesinde büyük rol oynadığını hatırlatan Kinay, Kütahya'da da çevredeki başarılı iş insanlarının ortaklığa teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun başarılması halinde Kütahya'dan çok sayıda sanayici, ihracatçı ve güçlü şirketlerin çıkabileceğini dile getiren Kinay, "Kimse dışarıdan Kütahya'ya gelip bize öncülük etmesini beklemesin. Ne varsa içimizden çıkacak. Kütahya kendi cevherlerini kendisi bulacak" dedi.

Kütahya'da özgüveni zedeleyen olumsuz örneklerin ön plana çıkarılmaması gerektiğini de vurgulayan Kinay, eleştirmek yerine birbirini yüceltmenin ve desteklemenin önemine dikkat çekti. Çalışmanın ve üretmenin altını çizen Kinay, "Haketmediğimiz hiçbir şeyi elde edemeyiz. Allah, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir' buyuruyor. Sanırım bize düşeni yapmadan karşılık beklemek doğru değil. Çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın yatırım açısından son derece uygun coğrafi ve kültürel şartlara sahip bir şehir olduğuna işaret eden Kinay, devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin her zaman hissedileceğini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kinay, bu süreçte başta tüm sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

