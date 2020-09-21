Hasan Hüseyin Acar: "Hedeflediğimiz noktada bitiririz" - Son Dakika

Hasan Hüseyin Acar: "Hedeflediğimiz noktada bitiririz"

Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Hasan Hüseyin Acar:

Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı Kırmızılı takım kaptanı Hasan Hüseyin, pozisyonlar bulduklarını ama değerlendiremediklerini ifade ederek gelecek adına umutlu konuştu.

Hedefleri oldukları ve bu hedefe ulaşacaklarını belirten Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Hasan Hüseyin Acar, "Farklı bir taktik anlayışımız var. Alışmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynayıp kazandık. Alanyaspor maçına da puan veya puanlar almak için çıktık. İlk yarıda iyi pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk. Ama değerlendiremedik. Böyle maçlarda değerlendirmek gerekiyor. Mücadeleden yana sıkıntımız yok ama biraz daha kendimize cesaretli bir oyun oynamamız gerekiyor. İnşallah daha iyi maçlar çıkarırız. Hedeflerimiz var. İnşallah hedeflediğimiz noktada bitiririz" diye konuştu.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Huseyin, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasan Hüseyin Acar: 'Hedeflediğimiz noktada bitiririz' - Son Dakika Spor

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