Son Dakika Haberleri: Hasan Mevsuf Şehitliği'nde Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Hasan Mevsuf Şehitliği'nde Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

5 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan, Çanakkale Merkeze bağlı Dardanos mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliği çevre düzenleme projesi çalışmaları devam ediyor.

Hasan Mevsuf Şehitliği'nde Restorasyon Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan, Çanakkale Merkeze bağlı Dardanos mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliği çevre düzenleme projesi çalışmaları devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kemal Dokuz, çalışmaları yerinde inceledi.

Çanakkale Zaferi'nde unutulmaz bir yeri olan ve boğaza hakim Kepez'den Dardanos'a giden yol üzerinde Anadolu yakasında yer alan Hasan Mevsuf Şehitliği'nde Tabya ve Bataryalarının restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hasan Mevsuf Şehitliği, Tabya ve Batarya Restorasyonu Teşhir ve Tanzimi ve Çevre Düzenleme işi çalışmalarını yerinde inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a Müdür Yardımcısı Cemil Agas eşlik etti.

Dokuz, Hasan Mevsuf Şehitliği, Tabya ve Batarya Restorasyonu Teşhir ve Tanzimi ve Çevre Düzenleme işi çalışmaları hakkında şantiye yetkilileri Adil Kaşut ve Fisun Çekem'den bilgi aldı.

2017 yılı Mart ayından buyana devam eden çalışmaların 10 Mart 2019 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
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