Hasankeyf Koordinasyonu'ndan çalışmanın durdurulması çağrısı - Son Dakika
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Hasankeyf Koordinasyonu'ndan çalışmanın durdurulması çağrısı

6 saat önce

Hasankeyf Koordinasyonu, tarihi geçmişe sahip bölgenin Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalmaması için çalışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Hasankeyf Koordinasyonu'ndan çalışmanın durdurulması çağrısı, System.String[]

Hasankeyf Koordinasyonu, tarihi geçmişe sahip bölgenin Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalmaması için çalışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Koordinasyon adına Prof. Dr. Beyza Üstün, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'nın su tutmaya başladığını, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin su altına kaldığını belirtti.

Baraj kapaklarının kapatılmasıyla birlikte çok kişinin mağdur olduğunu dile getiren Üstün, 22 köyün tamamen sular altında kaldığını ifade etti.

Son yıllarda yaptıkları uyarıların doğrulandığını ve göç edenlerin yeni yaşamlarını zor şartlar altında desteksiz kurduklarını savunan Üstün, "Sular yükseliyor ve baraj göleti önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Bu baraj bütün ömrü boyunca yok edecek bir baraj. Bu yüzden bütün yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu hatadan dönme imkanı hala var. Bu yıkım projesi bir an önce durdurulmalı, baraj kapakları kontrollü olarak açılmalı ve gölet ortadan kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasankeyf, Ilısu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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