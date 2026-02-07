Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in öncülüğünde yürütülen "Serçe Parmak Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Akalın köyünde su kuyusu açıldı.
Kuyudan güneş panelleri ile çıkarılan su, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere köylülerin hizmetine sunuldu.
Açıklamada, doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve kırsal yaşamı destekleyen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Güneş Enerjili Su Kuyusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?