Hasankeyf\'te Güneş Enerjili Su Kuyusu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in öncülüğünde yürütülen "Serçe Parmak Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Akalın köyünde su kuyusu açıldı.

Kuyudan güneş panelleri ile çıkarılan su, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere köylülerin hizmetine sunuldu.

Açıklamada, doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve kırsal yaşamı destekleyen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.