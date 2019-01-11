Son Dakika Haberleri: Hasankeyf'te Taşınan 610 Yıllık Minare, Yeni Yerinde Yükseliyor

Hasankeyf'te Taşınan 610 Yıllık Minare, Yeni Yerinde Yükseliyor

2 saat önce

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu baraj gölü tehdidi nedeniyle taşları tek tek sökülerek taşınan 610 yıllık Sultan Süleyman Koç Camisi'nin minaresi, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan Kültürel Park'ta yeniden yükseliyor.

Hasankeyf'te Taşınan 610 Yıllık Minare, Yeni Yerinde Yükseliyor, System.String[]
BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu baraj gölü tehdidi nedeniyle taşları tek tek sökülerek taşınan 610 yıllık Sultan Süleyman Koç Camisi'nin minaresi, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan Kültürel Park'ta yeniden yükseliyor. 

Ilısu baraj gölü nedeniyle su altında kalacak tarihi eserlerin korunması amacıyla taşları tek tek sökülen 610 yıllık Sultan Süleyman Koç Camisi'nin minaresi, Dicle Nehri kenarında kurulan Kültürel Park'ta yeni yerine yerleştirliyor. Gövde kısmı tamamlanan minarenin taşları, özel olarak hazırlanan harçla üst üste konuluyor. Motifleri zarar görmeyen minarenin taşındığı Kültürel Park'ta diğer eserlerin de Hasankeyf'e eski dokuyu yaşatacağını belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Kültürel Park'ın en güzel bölümü geçmişi 610 yıllık cami ve minarelerinin bir arada olduğu yarım ada olacaktır. Süleyman Koç ile Kızlar Camisi'nin, nisan ayına kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor" dedi. Bu arada taşınan Sultan Süleyman Koç Camisi geçtiğimiz günlerde yerine yerleştirilmişti.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

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