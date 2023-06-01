Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi - Son Dakika
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Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi

01.06.2023 14:31

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan ve ekipler tarafından kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen bina, arkada bulunan sağlam binanın üzerine devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bina sakinleri ise fenalık geçirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor.

SAĞLAM BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Yıkım çalışmaları sırasında bina, arka taraftaki 7 katlı binanın üzerine devrildi ve ortalığı toz bulutu kapladı.

FENALIK GEÇİRDİLER

Yedi katlı binanın giriş kısmı kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı. Bu sırada bazı bina sakinleri ise fenalık geçirdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Gayet normal bir sonuç ,bunun haber değeri yok... İşin hakkını vererek adam gibi yapsalardı haber olurdu bence... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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