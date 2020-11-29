Haşerelere karşı kışlak mücadelesi - Son Dakika

Haşerelere karşı kışlak mücadelesi

29.11.2020 12:51

Haşerelere karşı kışlak mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan korona virüs salgınında bulaş riskinin ortadan kaldırılması için yoğun bir dezenfekte çalışması yürütürken, diğer taraftan özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olan sivri sinek ve haşerelere karşı...

Haşerelere karşı kışlak mücadelesi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan korona virüs salgınında bulaş riskinin ortadan kaldırılması için yoğun bir dezenfekte çalışması yürütürken, diğer taraftan özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olan sivri sinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesi başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlaçlama Birimi, 38 araç ve 126 personelle başlattığı kışlak mücadelesinde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna sebep olan tüm alanda ilaçlama çalışması yapıyor. Kışlak mücadelesinde yapılan ilaç uygulamaları sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda yürütülüyor. Kent merkezi ve 17 ilçedeki cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 75 bin adet rögarda kanal sisleme makineleri ile dumanlama çalışmaları yapılıyor.

Kışlak mücadelesi kapsamında önemli bir sinek üreme alanı olan ve çevreye gelişi güzel atılan araç lastikleri de tek tek toplanıyor. Çevreye atılan bu lastiklerin iç kısmında yağmurlardan kaynaklanan su birikmesi ve lastiğin yapısı gereği suyun ısınıp belirli bir dereceye gelmesinin, milyonlarca sivrisineğin hızlı bir şekilde üremesine sebep olduğu belirtilirken, kış aylarında yapılan kışlak mücadelesinde il genelinde yaklaşık 50 bin adet lastik toplanıyor. Toplanan bu lastiklerle öncelikle çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırılırken, aynı zamanda geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Haşerelere karşı kışlak mücadelesi
Haşerelere karşı kışlak mücadelesi
Haşerelere karşı kışlak mücadelesi
Haşerelere karşı kışlak mücadelesi

Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haşerelere karşı kışlak mücadelesi - Son Dakika


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