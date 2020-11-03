Hasibe nine spor azmiyle gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Kırşehir'de diz ağrılarından kurtulmak için gittiği hastanedeki fizyoterapistin yönlendirmesiyle spora başlayan 72 yaşındaki Hasibe nine, azmiyle gençlere ve akranlarına örnek oluyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Ahi Stadyumu yanında açtığı Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezine gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 500'e yakın sporsever, "Mesafemi Kuruyorum, Sporumu Yapıyorum" projesine katılarak hem sağlıklı bir vücuda sahip oluyor hem de moral buluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin aksatılmadan uygulandığı merkeze gelenler haftanın üç günü diyetisyen, fizyoterapist ve antrenör eşliğinde spor yaparak kilolarından kurtuluyor.

Merkeze gelenler arasında yer alan 72 yaşındaki Hasibe Dernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sağlığına kavuşmanın hem de gençlere ve akranlarına örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dernek, spor yapmaya başladıktan sonra sağlığında iyileşmeler hissettiğini vurguladı.

Ağrılarından kurtulmak için başladığı sporu uzun süredir devam ettirdiğini belirten Dernek, şöyle konuştu:

"Burada hocamızla spor yapıyoruz. O nasıl bir hareket gösterirse onu yapıyorum. Becerebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir duygu. Hocamızın sayesinde oluyor bu güzel gelişmeler. Hastaneye gittiğimde fizik tedavi doktoru hareket yapmamı istedi. Evde hareket yapamadım. Müzik ve böyle arkadaşlar olmadığı için evde tembelleştim. Buraya geldim hocaya teklif ettim 'Yaptığın kadar yapabilirsin.' dedi. Ben de yapmaya çalışıyorum."

"Her işimi kendim yapmanın zevkine vardım"

Spor yaparak sağlıklı bir hayata kavuştuğunu anlatan Dernek, spor yapmaya başlayınca oturup kalkmasının daha kolaylaştığını ifade etti.

Dernek, sporla enerji almaya başladığını vurgulayarak, "Önceleri bir su veren olsa masayı bir silen olsa diye bekliyordum. Şimdi her işimi kendim yapmanın zevkine vardım. Lezzet alıyorum. Spor yapalı çok rahatım. Sağlığımdan, ayaklarımın hareketinden memnunum. Merdivenleri çok rahat çıkıyorum. Arkadaşlarla yürürken arkada kalmıyorum. " dedi.

Çevresine de spor yapmayı tavsiye eden Dernek, açık havada spor yapmaktan çok memnun olduğunu, rahatladığını ve kuvvetlendiğini dile getirdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin de sporla ilgili tanıtım toplantılarında Hasibe nineyi hep örnek gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Spora ilk başladığında diz ağrıları, nefes problemleri ve sağlık sıkıntıları vardı. Spora katıldıktan sonra Hasibe teyzemizle sohbet ettiğimizde diz ağrılarından kurtulduğunu, merdiven çıkabildiğini, hareketli bir hayata kavuştuğunu söyledi. Biz de böyle bir güzel gelişmeye katkı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Sporun yaşı yok. Yeni Hasibe teyzeleri de bekliyoruz. Yaşlarına uygun metotları uyguluyoruz."