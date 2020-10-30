Hasköy Hükümet Konağı binasında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde Hükümet Konağı binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hikmet Karayel, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçenin modern bir hizmet binasına kavuşacağını anlatan Karayel, şunları kaydetti:

"İlçemizde kamu kurumları ayrı ayrı yerlerde hizmet veriyor. Bu proje ilçemiz için önemli bir bina. Merkeze yakın ve vatandaşımız yürüyerek gelip tüm birimlerde hizmetini en iyi şekilde alacaklar. 5 bin 275 metrekare üzerinde inşa edilen binanın bir tarafında kaymakamlık diğer yanında belediye başkanlığı ve bağlı birimler yer alacak."