Son Dakika Haberleri: Hasretin İki Yakası Bornova'da Kavuştu

Hasretin İki Yakası Bornova'da Kavuştu

26 dakika önce

Bornova Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği işbirliği ile Lozan Mübadelesinin 96. yılı kapsamında organize edilen etkinlik Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hasretin İki Yakası Bornova'da Kavuştu, System.String[]

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde Lozan Mübadelesi'nin 96. yılına özel olarak düzenlenen etkinlik öncesindeLozan Mübadilleri Vakfı Yunanistan Temsilcisi Tanaş Çimbis "Giritli Türkler" adlı kitabını tanıttı ve okurlar için imzaladı.

Bornova Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan program, mübadeleyi anlatan kısa film gösterimi ile program başladı.

Gösterimin ardından Şef Berkant Atılgan yönetiminde sahneye çıkan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Türkçe ve Yunanca şarkılarla Ege'nin iki yakasını bir araya getirdi. Salonun tamamen dolu olduğu etkinlikte vakıf üyelerinden oluşan koronun seslendirdiği Türk ve Yunan ezgileri ilgiyle dinlendi. Leyla Işık'ın eğitmenliğini yaptığı dansçıların gösterisi de büyük beğeni topladı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Nevil Gündoğdu, Lozan Mübadelesi'nde hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da yaşayan binlerce insanın yüzyıllardır yaşadıkları ata topraklarından ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Amacımız, dostluk ve barışa katkıda bulunmak. Tek dileğimiz ise bu acıların bir daha yaşanmaması" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:40 Kaynak: Bültenler

Ege, Lozan, Bornova, Güncel
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