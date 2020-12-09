Hatay'ın Hassa ilçesinde yaz aylarında suları çekilen volkanik göl olan Haydarlar Gölü, yapılan su takviyesi ile artık kurumayacak.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın girişimleri sonucu muhteşem güzelliğe sahip Haydar Gölü'nün kurumaması için çevredeki çeşitli akarsulardan boru hattıyla su takviyesi yapıldı.

Belediye imkanlarıyla yapılan çalışmalarda göle su taşınması için çevre akarsulardan yaklaşık 3 kilometre boru hattı döşendi.

Gölde incelemelerde bulunan Başkan Karataş, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve daha sonra göle sazan ve karabalık türü balık yavruları bıraktı.

Karataş, gölü yapılacak çevre düzenlemesiyle insanların doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri önemli bir yer haline getireceklerini söyledi.