Hasta köpek 112'ye sığındı - Son Dakika

Hasta köpek 112'ye sığındı

Samsun'da 112 Acil Servis İstasyonuna sığınan hasta sokak köpeği, sağlık çalışanları ve veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Hasta köpek 112'ye sığındı, System.String[]

Samsun'da 112 Acil Servis İstasyonuna sığınan hasta sokak köpeği, sağlık çalışanları ve veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde hastalanmış sokak köpeği için 112 acil servis çalışanları seferber oldu. 112 Acil Servis İstasyonunda nöbette olan sağlık çalışanları, kapıda ağlayan bir sokak hayvanı olduğunu fark ettikten sonra veteriner hekim çağırarak köpeğin tedavisi tamamlanana kadar başından ayrılmadılar.

112 çalışanları damar yolunu açtı

Gece saat 02.00 sıralarında veterinerle birlikte hasta köpekle ilgilenen sağlık çalışanı Şükrü Özyurt, Emrah Cengiz, Nazlı Korkmaz ve Osman Çalışkan, nabzı düşük olan ve titreyerek acı çeken hasta köpeğe serum ve ilaç vermek için hayvana damar yolu açtılar. Tüm müdahalelerin veterinerle birlikte yapıldığı sokak hayvanı 112 Acil Servis çalışanları sayesinde tekrar hayata tutundu. Hasta köpeğin ilaçlardan sonraki durumu saatlerce sağlık çalışanları tarafından izlendi.

Sokak hayvanlarına şiddet görüntülerinin son dönemlerde medyaya sıklıkla yansıdığını belirten sağlık personeli Osman Çalışkan, "Hasta bir köpeğin hiç bilmeden sağlık kuruluşuna sığınmış olması bizleri duygulandırdı. Burada önemli olan insanlık, bizler insanlık görevimizi yaptık. Herkesin duyarlı olmasını beklerim. Onların ağzı var dili yok, onlar da bir canlı" dedi.

Tedavi edilen sokak köpeğinin sabah erken saatlerde 112 Acil Servis İstasyonundan sağlıklı şekilde ayrıldığı belirtildi. - SAMSUN

Acil Servis, Veteriner, Samsun, 112, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hasta köpek 112'ye sığındı - Son Dakika

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