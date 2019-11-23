Son Dakika Haberleri: Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Son Dakika Güncel Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

6 saat önce

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Küpkıran Kavşağı'nda, içinde hasta bulunan Nihat Kaplan yönetimindeki 04 AB 703 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücülerle sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu her iki araçtaki 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan trafik kazası anı, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 07:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]