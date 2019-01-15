Son Dakika Haberleri: Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı

Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı

1 saat önce

İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.

Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı, System.String[]
İzmir'de, kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gözde Yazıcı (22) isimli hasta, yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kisti teşhisi koyulan ve cerrahi müdahalede bulunulan hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı.

"İlk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Jinekolojik Onkoloji Uzm. Opr. Dr. Serhat Şen, Yazıcı'nın hastalığının kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, "Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım. Gözde'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olması ilginç bir durum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı da ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorunun kendisine yaptığı açıklamalar, gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde rahatladığını, artık kendini gayet sağlıklı hissettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Çelebi, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ender Görülen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın, Erkekleri Duyamıyor, Kadınları Duyabiliyor Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti

Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:21:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]