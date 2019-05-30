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Hastane bahçesinde iftar

56 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane bahçesinde iftar yemeği düzenlendi.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane bahçesinde iftar yemeği düzenlendi.
İftar yemeğine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Kızılcahamam'ın önceki Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Kızılcahamam'da görev yapan savcılar, hakimler, Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ile Kızılcahamam Devlet Hastanesinde görev yapan personel katıldı.
Bu arada iftara katılanlar, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş, Başhekim Yardımcısı Cihan Akgün, hastane müdürlerinden Nurdan Altunay ve Hüseyin Tekin tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:15 Kaynak: AA
Ankara, Devlet Hastanesi, Kızılcahamam, Güncel
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