Hastanede Çocuklar İçin Yeni Yıl Etkinliği

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser tedavisi gören çocuklar için Ege Üniversitesi Tülay Aktaş
Onkoloji Hastanesinde yılbaşı eğlence programı yapıldı.
KİTVAK'ın organizasyonunda bir araya gelen çocuklar kendilerine eşlik eden palyaçolar ile odalarından kutlamanın yapılacağı hobi odasına geldi. Animasyon ekibinin gösterisiyle güzel bir gün geçiren çocukların eğlence programına aileleri ve sağlık çalışanları da katıldı.
Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından tedavi gören çocuklara hediyeler verildi.
KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi İklil Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden çocukların mutlu olması için her önemli günde kutlama programı düzenlediklerini söyledi.
Hastanenin bağışlarla yapıldığını belirten Ulueren, "En büyük dileğimiz ve isteğimiz tedavi gören çocuklarımızın şifa bulup, buradan aileleriyle beraber yüzlerinin gülerek ayrılmasıdır." diye konuştu.
"En büyük isteğim sağlığıma kavuşmam" Yılbaşı
kutlamasına katılan 12 yaşındaki Yağmur Gümüş
ise 11 aydan bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Hastanede yılbaşı kutlamasının yapılacağını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Gümüş, "Bizler için kutlama yapıldığı için kendimi özel hissettim. Oyunlara katıldık. 2019 yılından en büyük isteğim mutluluk ve sağlığıma kavuşmak." şeklinde konuştu.
Gümüş, düzenlenen program sayesinde arkadaşlarıyla çok keyifli zaman geçirdiklerini, bunu tedavi süreçlerine olumlu yansıyacağına inandığını ifade etti.
Esma Zeynep Bingöl
de hastanede tedavisinin devam ettiğini, düzenlenen yılbaşı kutlamasına ilk kez katıldığını aktardı.
2019 yılında sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Bingöl, kutlamayı düzenleyen herkese teşekkür etti.