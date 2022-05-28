Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

28.05.2022 11:51
Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hastanede düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hastanede düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi'nde sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye, polis ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı. Hastane yönetimi tarafından "Hastane Afet Planı" çerçevesinde, İnebolu Devlet Hastanesi personeline eğitim verildi. Eğitimin ardından UMKE ve itfaiye ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil servis ve hastanede çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği depremde yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Başarıyla tamamlanan tatbikat gerçeği aratmadı.

Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan İnebolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Dinçer, "Tatbikatımızda senaryo gereği, ilçemiz açıklarında 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastane afet planı devreye sokuldu. Hastanemize toplam 36 yaralı intikal etti. Hastanemizde an itibarıyla başvuran hastalardan 17'si yeşil, 10'u sarı kodlu olmak üzere toplamda 27 hasta taburcu edildi. 2 kırmızı kodlu hasta il merkezine sevk edildi. Hastanemizde 5 kişinin tedavisi devam etmekte. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yapılan son değerlendirmeler ve alınan bilgiler sonrası ilçemizde ve hastanemizde olağanüstü bir durum kalmadığı tespit edildi. Hastanemiz normal iş ve işlemlerine döndü. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Canla başla çalışan personellerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim" dedi.

Tatbikattan sonra değerlendirmede bulunan UMKE Sorumlusu Bilal Ödemiş ise, "İnebolu Devlet Hastanesinin hastane afet planı saha tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Hastanemizde senaryomuz depremdi ve depremden dolayı etkilenen bir bölümü vardı ve dışardan gelen toplu yaralılar vardı. Hastanemiz gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirmiştir" diye konuştu. - KASTAMONU

Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, Tatbikat, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika


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