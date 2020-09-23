Hastanelerin dolduğu İsrail'de Kovid-19 hastaları saatlerce ambulansta bekletiliyor - Son Dakika

Hastanelerin dolduğu İsrail'de Kovid-19 hastaları saatlerce ambulansta bekletiliyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının, kendilerini kabul edecek hastane bulunabilmesi için saatlerce ambulanslarda beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Hastanelerin dolduğu İsrail'de Kovid-19 hastaları saatlerce ambulansta bekletiliyor, System.String[]

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının, kendilerini kabul edecek hastane bulunabilmesi için saatlerce ambulanslarda beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, son birkaç gündür bazı hastanelerin kabul etmemesi nedeniyle Kovid-19 hastalarının başka hastane aranması için saatlerce ambulansta bekletildiği ifade edildi.

Bazı hastanelerin ise Kovid-19 hastalarını taşıyan ambulansların girişini önlemek için güvenlik görevlilerine talimat verdiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın artık Kovid-19 hastalarını kabul edecek hastane aramak yerine ambulansların bu kişileri en yakındaki bir hastaneye götüreceği ve hastane kabul etmese dahi hastaları acil Kovid-19 odasına bırakarak geri döneceği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 200 bini geçerken, can kaybı da 1316'ya yükseldi.

İsrail'de iki hastane, Kovid-19 biriminin dolduğu gerekçesiyle yeni hasta alamayacağını duyurmuştu.

112 Acil, Haaretz, Hastane, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastanelerin dolduğu İsrail'de Kovid-19 hastaları saatlerce ambulansta bekletiliyor - Son Dakika

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