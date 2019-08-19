Son Dakika Haberleri: Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı
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Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı

22 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesine bağlı olan toplu taşıma araçlarından hat 310, Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerine ulaşımı kolaylaştırdı.

Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesine bağlı olan toplu taşıma araçlarından hat 310, Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerine ulaşımı kolaylaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü toplu taşım araçları vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası, Gebze ve Darıca ilçeleri arasında ulaşım sağlayan hat 310 önemli ulaşım hattı konumunda bulunuyor. Hat, 3 ilçenin merkezine gidiyor ve ilçelerin önemli bölgelerine ulaşım sağlıyor. Her turunda 55 kilometre yol yapan hat 310 otobüsü, günde 32 sefer yapıyor. Her gün Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara hizmet sağlayan UlaşımPark, gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini sağlıyor.

Gebze garajının önemli hatlarından biri olan hat 310, şehir merkezlerinin içinden geçerek bu bölgede ikamet eden vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor. 3 ilçenin de içinde yer alan Gebze'de Fatih Devlet Hastanesi, Dilovası'nda Dilovası Devlet Hastanesi, Darıca'da ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne vatandaşların ulaşımını aktarmasız olarak sağlıyor. Ayrıca Gebze'de bulunan Marmaray tren istasyonlarına da uğrayan hat 310, sevilerek tercih edilen hat konumunda bulunuyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Darıca, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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