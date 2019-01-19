Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Dönerine Ölürüm Türkiye (Mısırlı Döner - Antakya)

Hatay'ın Dönerine Ölürüm Türkiye (Mısırlı Döner - Antakya)

1 saat önce

Hatay Antakya'da Mısırlı Dönercide soslu döner yedik.

Hatay Antakya'da Mısırlı Dönercide soslu döner yedik. Ayrıca soslu döner nasıl yapılır görmüş olduk. Bakalım beğenecek misiniz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube

Hatay, Antakya, Genel
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