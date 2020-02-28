Hatay'a ikinci şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Hatay'a ikinci şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Hatay'a ikinci şehit ateşi düştü, System.String[]
SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.


- Antakya
Mustafa Bayraktar, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:22 Kaynak: DHA
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