Son Dakika Haberleri: Hatay BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım

Hatay BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım

32 dakika önce

BM'den İdlib'e 26 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 26 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma ekipleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib'e hareket etti. BM TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:36 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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