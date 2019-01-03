Hatay BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım
32 dakika önce
BM'den İdlib'e 26 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM
'den İdlib
'e 26 TIR insani yardım Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından Suriye
'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma
ekipleri eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib'e hareket etti. BM TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:36 Kaynak: DHA
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